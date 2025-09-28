پخش زنده
با حضور نمایندگان دانشگاه ادیان و مذاهب استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت مجمع نمایندگان دانشگاه ادیان و مذاهب و به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصراللههمایش برخط (وبینار) «سید مقاومت؛ میراث ماندگار و راه روشن» با سخنرانی نمایندگان دانشگاه ادیان و مذاهب در استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان برگزار شد.
سید حسن نصرالله، تداوم گفتمان مقاومت
در این وبینار، نماینده دانشگاه ادیان و مذاهب در استان کرمانشاه، با اشاره به پیوند اندیشههای امام موسی صدر و سید حسن نصرالله، بیان کرد: ردپای گفتمان مشترک این دو بزرگوار در تاریخ مقاومت لبنان مشهود است. سید حسن نصرالله نه تنها یک چهره نظامی، بلکه یک شخصیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی بود که توانست با ارتباط مؤثر با اقشار مختلف، اعتماد گستردهای در میان مردم ایجاد کند.
دکتر مینو خاکی به ویژگیهای ممتاز سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: مدیریت هوشمندانه ایشان در شرایط سخت، از جمله جنگ ۳۳ روزه، تواضع شخصی و زندگی ساده، از جمله عواملی بود که ایشان را به نمادی مردمی تبدیل کرد. سطح زندگی ایشان و خانوادهاش در حد یک خانواده متوسط لبنانی بود و این مسئله باعث شد تا مردم او را از خود بدانند.
روح مقاومت در جان مردم زنده است
در ادامه این وبینار، نماینده دانشگاه ادیان و مذاهب در استان گیلان، سخنرانی خود را با تلاوت آیه ۹۵ سوره نساء آغاز کرد و گفت: خداوند در این آیه به صراحت میان مومنان عادی و مجاهدان در راه خدا تفاوت قائل شده است. شهید نصرالله نمونه بارز مجاهدی بود که با جان و مال خود در راه خدا ایستادگی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر امیر ارسلان مرادی با اشاره به شخصیت کاریزماتیک سید حسن نصرالله، افزود: سید حسن نصرالله تنها به یک رهبر محلی یا منطقهای محدود نبود. ایشان چهرهای بود که حتی در محافل بینالمللی و در میان تحلیلگران غربی نیز به عنوان یک استراتژیست برجسته شناخته میشد. این سطح از شناخت جهانی برای یک رهبر مقاومت، پدیدهای کمنظیر محسوب میشود. سید نصرالله در بحرانیترین لحظات، از جمله در طول جنگ ۳۳ روزه، با شجاعتی کمنظیر در برابر دشمن صهیونیستی ایستادگی کرد. این شجاعت نه تنها به نیروهای تحت امرش، که به تمام ملتهای منطقه روحیه و امید میبخشید. سخنرانیهای حماسی ایشان، ترکیبی استادانه از مفاهیم عمیق دینی و بیانی ساده و مردمی بود.
ابعاد فرهنگی و علمی مقاومت
سخنران پایانی این وبینار دکتر مجید شاکر سلماسی، نماینده دانشگاه ادیان و مذاهب در استان آذربایجان غربی، به ابعاد کمتر گفته شده شخصیت سید حسن نصرالله اشاره نمود و بیان کرد: سید نصرالله تنها یک رهبر نظامی نبود، بلکه در عرصههای فرهنگی، علمی و دیپلماسی نیز دستاوردهای بزرگی داشت.
دکتر مجید شاکر سلماسی با اشاره به نقش سید نصرالله در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان، افزود: شیعیان لبنان که روزگاری به عنوان شهروندان درجه دو شناخته میشدند، امروز به لطف مجاهدتهای شهید سید حسن نصرالله و حزب الله، در مراکز کلیدی لبنان حضور دارند و در معادلات منطقهای نقش آفرینی میکنند. امروز به برکت مجاهدتهای سه دههای سید حسن نصرالله، شیعیان نه تنها در پارلمان، کابینه و پستهای کلیدی دولتی حضور قدرتمندانه دارند، بلکه از طریق شبکههای اجتماعی، مؤسسات آموزشی و نهادهای اقتصادی قدرتمندی که ایجاد کردهاند، در تعیین سرنوشت لبنان نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
وی به تأسیس دانشگاه معارف لبنان توسط حزبالله اشاره کرد و گفت: این دانشگاه به عنوان یک مرکز آکادمیک معتبر، نشاندهنده توجه شهید سید حسن نصرالله به جهاد علمی است. در شرایطی که لبنان تحت فشارهای شدید اقتصادی و امنیتی قرار داشت، دانش آموزان شیعه در جنوب لبنان و منطقه بکا توانستند با کسب رتبههای برتر، افتخارآفرینی کنند.
نماینده دانشگاه ادیان و مذاهب در استان آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به دیپلماسی فعال حزبالله تحت رهبری سید حسن نصرالله اشاره و تصریح کرد: در دهههای اول تشکیل این جریان فکری در لبنان، حزبالله عمدتاً به عنوان یک گروه شبهنظامی شناخته میشد که در انزوا و تحت تحریمهای بینالمللی عمل میکرد. اما تحت رهبری سید حسن نصرالله، این جریان به تدریج به یک بازیگر سیاسی دارای قدرت چانهزنی دیپلماتیک تبدیل شد. امروز حزبالله از موضع قدرت با دشمنان گفتوگو میکند و حتی پیشنهاد همکاری با کشورهای اسلامی مانند عربستان را داده است. این نشاندهنده بلوغ سیاسی و دیپلماتیک این جریان است.
دکتر شاکر سلماسی در پایان در پاسخ به سوالی درباره خستگی مردم لبنان از مقاومت، گفت: مردم لبنان، به ویژه شیعیان، همچنان با روحیهای بالا از حزبالله و رهبران آن حمایت میکنند. بحث خلع سلاح که توسط دشمنان مطرح میشود، هیچگاه مورد پذیرش آنان قرار نگرفته و نخواهد گرفت. مردم لبنان، بهویژه شیعیان، که اصلیترین حامیان حزبالله هستند، با روحیهای بالا و امیدی راسخ از این جریان و رهبران کنونی آن مانند شیخ نعیم قاسم حمایت میکنند. این حمایت، ریشه در باور عمیق آنان به مشروعیت و ضرورت مقاومت مسلحانه به عنوان تنها راه حفظ کرامت، امنیت و حقوق ازدسترفتهشان دارد.