رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال یکشنبه ۶ مهر با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه بازیهای یکشنبه، ششم مهر به این شرح است:
عرشیا شهرقدس صفر - ۴ پالایشگاه شازند
گلزنان شازند: مراد ناظری - رحمان سارانی - سهیل جامدی - علیرضا ابوالقاسمی
گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین
گلزنان گهرزمین: بهروز اسدی - امیرحسین غلامی (۳گل) - حسین طیبی - علیرضا عسگری
گلزنان پردیس: علی رستمی - روحالله ایثاری (۲ گل)
بهشتیسازه گرگان ۳ - یک شهرداری ساوه
گلزنان بهشتیسازه: عادل خسروی - کامبیز گمرکی - حمیدرضا مرادیان
گلزن شهرداری: محمدحسین فهیمی
پالایش نفت بندرعباس ۳ - یک جوادالائمه شهرکرد
گلزنان نفت بندرعباس: پوریا گلشنی - امیرحسین دهقانی - امیررضا خون جهان
گلزن جوادالائمه: محمدهادی یوسفی
برنامه بازیهای دوشنبه، هفتم مهر:
پالایش نفت اصفهان - فولاد هرمزگان
سنایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان
برنامه بازی سهشنبه، هشتم مهر:
مس سونگون ورزقان - گیتیپسند اصفهان (۱۷:۰۰)