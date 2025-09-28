

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه بازی‌های یکشنبه، ششم مهر به این شرح است:

عرشیا شهرقدس صفر - ۴ پالایشگاه شازند

گلزنان شازند: مراد ناظری - رحمان سارانی - سهیل جامدی - علیرضا ابوالقاسمی

گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین

گلزنان گهرزمین: بهروز اسدی - امیرحسین غلامی (۳گل) - حسین طیبی - علیرضا عسگری

گلزنان پردیس: علی رستمی - روح‌الله ایثاری (۲ گل)

بهشتی‌سازه گرگان ۳ - یک شهرداری ساوه

گلزنان بهشتی‌سازه: عادل خسروی - کامبیز گمرکی - حمیدرضا مرادیان

گلزن شهرداری: محمدحسین فهیمی

پالایش نفت بندرعباس ۳ - یک جوادالائمه شهرکرد

گلزنان نفت بندرعباس: پوریا گلشنی - امیرحسین دهقانی - امیررضا خون جهان

گلزن جوادالائمه: محمدهادی یوسفی

برنامه بازی‌های دوشنبه، هفتم مهر:

پالایش نفت اصفهان - فولاد هرمزگان

سن‌ایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان

برنامه بازی سه‌شنبه، هشتم مهر:

مس سونگون ورزقان - گیتی‌پسند اصفهان (۱۷:۰۰)