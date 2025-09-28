پخش زنده
آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهدای جبهه مقاومت و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، در مسجد مهدیه شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهدای والامقام جبهه مقاومت، شهیدان سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سید هاشم صفیالدین، و همچنین بزرگداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، آیین باشکوهی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد مهدیه شهر ایلام با حضور مردم ولایتمدار ایلام برگزار شد.
این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت بود.