به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهدای والامقام جبهه مقاومت، شهیدان سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سید هاشم صفی‌الدین، و همچنین بزرگداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، آیین باشکوهی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد مهدیه شهر ایلام با حضور مردم ولایتمدار ایلام برگزار شد.

این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت بود.