به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ این گیاه با میوه‌ای کوچک، گرد و سبز رنگ، بیشتر به صورت خودرو در طبیعت می‌روید و در استان گلستان به ویژه در محله‌های قدیمی گرگان و حتی بر روی دیوار خانه‌ها دیده می‌شود.

از دیدگاه حکمای طب سنتی، هندوانه ابوجهل گیاهی گرم و خشک است که خواص متعددی دارد. مهم‌ترین خاصیت آن کمک به درمان دیابت است؛ به گونه‌ای که مصرف حساب‌شده آن می‌تواند در تنظیم قند خون موثر باشد. همچنین این گیاه خاصیت ملین و ضد یبوست دارد و به پاکسازی روده‌ها کمک می‌کند.

با وجود این فواید، باید توجه داشت که هندوانه ابوجهل گیاهی بسیار قوی است و مصرف خودسرانه یا بیش از حد آن می‌تواند عوارض جانبی به همراه داشته باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود استفاده از آن حتماً با مشورت متخصصان طب سنتی یا پزشک صورت گیرد.

این گیاه خودرو، که در مناطق شمالی استان گلستان به وفور یافت می‌شود، نشان می‌دهد که طبیعت در دل خود درمان‌های شگفت‌انگیزی برای بسیاری از بیماری‌ها دارد.