تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در دیدار با تیم پارس جنوبی بوشهر در مجموعه ورزش‌های ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم میهمام پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم ملوان بندرانزلی عصر دیروز در مجموعه ورزش‌های ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم پارس جنوبی بوشهر رفت که این دیدار در پایان با برد دو بر یک تیم میهمان همراه شد.

ملوانی‌ها با این باخت با ۱۲ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی قرار دارند.