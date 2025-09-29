برای تمیز کردن عینک می‌توانید از آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید فقط مراقب باشید که هنگام شست و شو خط و خش روی شیشه عدسی نیندازید.

روش صحیح تمیز کردن عینک و شیشه های آن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تمیز بودن شیشه عینک در زمان استفاده از آن بسیار مهم است چرا که اگر شیشه عینک کثیف و تار باشد هم خود شخص اذیت می‌شود و هم اطرافیانی که او را میبینند. بهترین راه برای جلوگیری از خراش عدسی و دیگر آسیب‌ها ممکن، هر روز عینک خود را تمیز کنید.

روش تمیز کردن شیشه عینک

۱. قبل از تمیز کردن عینکتان، دستهایتان را به طور کامل بشویید و خشک کنید:

قبل از تمیز کردن عینک، مطمئن شوید که دست هایتان از هرگونه کثیفی، جرم، لوسیون و هر چیز دیگر که میتواند به شیشه منتقل شود، پاک است. از لوسیون بدون صابون یا مایع ظرفشویی استفاده کنید و سپس با یک حوله تمیز بدون پرز، خشک نمایید.

۲. عینکتان را زیر جریان ملایم آب ولرم شستشو دهید:

این کار گرد و غبار و سایر آلودگی‌ها را از بین میبرد و از ایجاد خط و خش بر روی شیشه، هنگام تمیز کردن جلوگیری میکند؛ برای این کار از آب داغ استفاده نکنید که ممکن است به برخی از جنس‌های شیشه‌های عینک آسیب بزند.

۳. چند قطره کم از مایع ظرفشویی روی هر شیشه عینک بریزید:

اکثر مایعات ظرفشویی بسیار قوی هستند، پس بنابر این مقداری از، یکی از آنها استفاده کنید؛ فقط توجه داشته باشید از مایع‌هایی استفاده کنید که لوسیون یا مرطوب کننده‌های دست، نداشته باشند.

۴. به آرامی هر دو طرف شیشه‌ها و تمام قسمت‌های فریم را برای چند ثانیه بمالید و تمیز کنید:

مطمئن شوید که تمام قسمت‌ها را پاک میکنید، از جمله قسمت‌های که روی بینی و یا گوش قرار میگیرند که بر روی آن گرد و غبار و یا حتی چربی تجمع نکرده باشد.

۵. دو طرف شیشه و قاب را به طور کامل بشویید:

باقی ماندن صابون یا هرگونه مواد شوینده بر روی عینک باعث میشود که هنگام خشک کردن روی آن لکه ایجاد شود.

۶. عینک را به آرامی تکان دهید و مطمئن شوید که هیچ آبی روی آن باقی نمانده است:

شیشه‌های عینک را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که کاملا تمیز هستند.

۷. با دقت شیشه و فریم عینک را با یک حوله تمیز و نرم خشک کنید:

از یک دستمال یا حوله نخی که برای خشک کردن ظروف نیز خوب است، استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که کاملا تمیز باشد چرا که خاک یا حشرات موجود بر روی حوله خود باعث ایجاد خط و خش و خراش بر روی عینک میشود و روغن ناشی از پخت و پز و لوسیون‌ها و غیره، باعث ایجاد لکه روی آنها میشود.

۸. دوباره عدسی و شیشه‌های عینک را بازبینی کنید:

اگر لکه یا خراشی باقی مانده باشد، آنها را با یک پارچه و دستمال میکروفایبر پاک کنید؛ برای تمیز کردن عینک هایتان، اگر هیچ کدام از ابزار بالا را نداشتید، از دستمال مرطوب کننده استفاده کنید.

۹- با خرید دستمال مخصوص عینک، ژل یا اسپری لنز؛ اثر انگشت، کثیفی و لکه را برطرف کنید:

از دستمال کاغذی برای تمیز کردن شیشه عینک استفاده نکنید.

۱۰- از این پارچه و مواد نامناسب استفاده نکنید:

از گوشه لباس خود برای تمیز کردن عینک استفاده نکنید به این دلیل که بیشتر پارچه‌ها دارای الیاف ساینده‌ای هستند که روی شیشه خش و لکه به جا می‌گذارند.

فراموش نکنید که هرگز از سرکه، سفید کننده و آمونیاک یا هر نوع تمیز کننده شیشه پنجره برای تمیز کردن شیشه عینک استفاده نکنید چرا که این مواد موجب از بین رفتن پوشش روی لنز عینک (مخصوصا لنز‌های تلقی) می‌شوند که به هیچ صورت قابل جبران نیست.