به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در این گزارش روایتی از پیوند عمیق میان او با اندیشه امام خمینی، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی گفته می شود.

روایتی از زبان خواهر شهید سید عباس موسوی است که سید حسن نصرالله را فرزند مکتب امام خمینی خواند و گفت: جبهه مقاومت به قوت خود باقی مانده است و این مسیر هرگز با از دست دادن رهبرانش متزلزل نخواهد شد.‌

شهر مقدس قم، نقطه آغاز اندیشه انقلابی امام خمینی(ره) و مقاومت است و ضاحیه نقطه اوج میدان است، دو نقطه ای که در امتداد خط ولایت هستند‌.