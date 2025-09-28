پخش زنده
مسیر زندگی فرمانده شهید مقاومت حزب الله لبنان امتداد خط ولایت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در این گزارش روایتی از پیوند عمیق میان او با اندیشه امام خمینی، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی گفته می شود.
روایتی از زبان خواهر شهید سید عباس موسوی است که سید حسن نصرالله را فرزند مکتب امام خمینی خواند و گفت: جبهه مقاومت به قوت خود باقی مانده است و این مسیر هرگز با از دست دادن رهبرانش متزلزل نخواهد شد.
شهر مقدس قم، نقطه آغاز اندیشه انقلابی امام خمینی(ره) و مقاومت است و ضاحیه نقطه اوج میدان است، دو نقطه ای که در امتداد خط ولایت هستند.