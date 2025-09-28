معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی در خصوص زمان‌بندی واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲، اعلام کرد: بخشی از سود سهام عدالت در اسفند ماه گذشته واریز شد و بخش باقی‌مانده تا آخر هفته جاری به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز قزوین، لزگی معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی در خبر 20 شبکه قزوین به تشریح آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت، روند انتقال سهام متوفیان و نحوه اعتراض به دهک‌بندی یارانه‌ها پرداخت.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی در ادامه، مشکل اصلی جاماندگان را عدم ثبت‌نام در سامانه سجام عنوان کرد و افزود: افرادی که تاکنون سود خود را دریافت نکرده‌اند، فرصت دارند تا ظهر روز سه‌شنبه با مراجعه به سامانه سجام، اطلاعات هویتی و شماره شبای معتبر خود را نهایی کنند. با انجام این کار، نه تنها سود دوره اخیر، بلکه سودهای دوره‌های قبل نیز به صورت یکجا برای آن‌ها واریز خواهد شد.

ساماندهی سهام متوفیان؛ ثبت در سامانه میراث

لزگی در خصوص انتقال سهام و سود سهام عدالت متوفیان به وراث، گفت: وراث موظفند با در دست داشتن برگه انحصار وراثت و مدارک شناسایی معتبر، به یکی از شعب بانک‌های ملی، ملت، تجارت یا پارسیان و یا کارگزاری‌های فعال مراجعه کنند.

وی ادامه داد: یکی از شروط اصلی، ثبت‌نام وراث در سامانه سجام است. پس از احراز هویت، یکی از وراث به عنوان نماینده معرفی شده و اطلاعات در سامانه میراث ثبت می‌گردد تا در دوره‌های آتی، سود به حساب وراث واریز شود. در صورت طی شدن مراحل قانونی، سود متوفی برای تمام دوره‌های گذشته به صورت یکجا به حساب نماینده وراث پرداخت خواهد شد.

معاون اقتصادی به موضوع اعتراضات مردمی به نتایج دهک‌بندی یارانه‌ها پرداخت و تصریح کرد: شهروندانی که نسبت به دهک‌بندی اعلام شده اعتراض دارند، باید مستقیماً به سامانه حمایت مراجعه کرده و فرم اعتراض خود را تکمیل نمایند؛ پاسخ‌دهی به این اعتراضات به صورت آنلاین انجام خواهد شد.

وی در خصوص قطعی و اختلال پیش آمده در سامانه حمایت در روز مصاحبه، گفت: این اختلال موقتی بوده و تیم فنی در حال رفع کامل آن هستند.

لزگی همچنین درباره مهلت اعتراض یادآور شد: اگرچه در حال حاضر زمان مشخصی به عنوان ضرب‌الاجل اعلام نشده است، اما این دوره در نظر گرفته شده برای ثبت اعتراضات، یک فرصت مقطعی محسوب می‌شود و توصیه می‌شود متقاضیان در اسرع وقت اقدام نمایند.