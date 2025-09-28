۳ مصدوم در سانحه رانندگی کمربندی جنوبی سبزوار
آتش سوزی یک دستگاه پراید پس از تصادف با تریلر در کمربندی جنوبی سبزوار، سه مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۳۹ امروز، یکشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله آتشنشانان به محل اعزام شدند.
مهدی همتی افزود: آتشنشانان پس از رسیدن به محل مشاهده کردند که یک دستگاه پراید بعد از تصادف با تریلر دچار آتشسوزی شده است که بلافاصله عملیات اطفای حریق آغاز و پس از مهار کامل، مسیر توسط پلیس راهور بازگشایی شد.
او ادامه داد: سه مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.