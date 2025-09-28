به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۳۹ امروز، یکشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

مهدی همتی افزود: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل مشاهده کردند که یک دستگاه پراید بعد از تصادف با تریلر دچار آتش‌سوزی شده است که بلافاصله عملیات اطفای حریق آغاز و پس از مهار کامل، مسیر توسط پلیس راهور بازگشایی شد.

او ادامه داد: سه مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.