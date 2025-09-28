رئیس مرکز آمار گفت: رسانه ملی می‌تواند نقش مهمی در پیگیری موضوعات به صورت ملی و استانی ایفا کند و به حل معضلات اجتماعی کمک کند.

نقش آفرینی صدا و سیما و قوه قضائیه در ارتقای آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید جلیلی قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما به همراه تعدادی از مسئولان این سازمان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کردند.

در این بازدید محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه توضیحاتی در رابطه با سامانه‌های قوه قضاییه از جمله سامانه سجا و سامانه کنترل تردد توضیحاتی ارائه داد.

در این بازدید دو طرف در رابطه با نحوه تعامل و همکاری به منظور آگاهی بخشی به مردم تبادل نظر کردند.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در بازدید وحید جلیلی، قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما و برخی از مدیران این سازمان، بر اهمیت تعامل میان مرکز آمار، قوه قضاییه و رسانه ملی تأکید کرد و گفت: ارتباط و تعامل با صدا و سیما می‌تواند به حل آسیب‌های اجتماعی کمک کند و از سوی دیگر رسانه ملی می‌تواند به قوه قضاییه در حوزه اطلاع‌رسانی، آگاهی عمومی و آگاهی حقوقی یاری رساند. همچنین این همکاری می‌تواند به مرکز آمار در معرفی دستاوردهایش کمک کند.

وی گفت: در مرکز آمار داده‌ها از طریق الگو‌های مختلف شکل‌گیری جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر استان نمایه جرایم خود را دارد. رسانه ملی می‌تواند نقش مهمی در پیگیری موضوعات به صورت ملی و استانی ایفا کند و به حل معضلات اجتماعی کمک کند.

کاظمی‌فرد درباره نقش آگاهی‌بخشی به مردم افزود: بسیاری از مسائل ناشی از عدم آگاهی مردم است؛ عدم آشنایی با برخی موارد حقوقی منجر به تشکیل پرونده یا عدم دسترسی مردم به حقشان می‌شود. در این زمینه، صدا و سیما می‌تواند با اطلاع‌رسانی و آموزش، کمک شایانی به مردم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از سامانه مدیریتی پایش تلاش کرده است تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت دستگاه قضایی و تحولات جرایم در کشور ارائه دهد. این روند از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و شامل بررسی جزئیات مربوط به عملکرد قوه قضاییه، تعداد و نوع پرونده‌ها، طبقه‌بندی جرایم و شیوه‌های رسیدگی و... است.

رئیس مرکز آمار افزود: پایش وقوع جرایم، روند رسیدگی‌ها و نتایج پرونده‌ها نه تنها به ارتقای کارآمدی قوه قضاییه کمک می‌کند، بلکه به معاونت پیشگیری از وقوع جرم در طراحی برنامه‌ها، اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه یاری می‌رساند. این پایش همچنین زمینه‌ای فراهم می‌کند تا سایر نهاد‌ها نیز بتوانند با قوه قضاییه تعامل مؤثر داشته باشند و در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

کاظمی‌فرد با اشاره به نقش داده‌های آماری در سیاست‌گذاری قضایی گفت:پایش برخی موضوعات از جمله وقوع جرایم، روند رسیدگی‌ها و نتایج پرونده‌ها نه‌تنها به ارتقای کارآمدی قوه قضاییه کمک می‌کند، بلکه به معاونت پیشگیری از جرم نیز در طراحی برنامه‌ها، اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه یاری می‌رساند. علاوه بر این، پایش این موضوعات زمینه‌ای فراهم می‌کند تا سایر نهاد‌ها نیز بتوانند با قوه قضاییه تعامل مؤثر داشته باشند و در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. همچنین در سامانه مدیریتی پایش مشخص است که یک قانون خوب تا چه اندازه می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها و کوتاه شدن زمان رسیدگی کمک کند.

وی درباره سامانه‌های تخصصی مرکز افزود: یکی از این سامانه‌ها، سامانه سجا است که به‌روز است و امکان مشاهده همه موضوعات به‌صورت لحظه‌ای در آن فراهم شده است. یکی از ظرفیت‌های آن سامانه کنترل تردد است از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۸ میلیون تردد ثبت شده و امکان مشاهده نحوه ارتباط افراد با پرونده‌های مختلف وجود دارد؛ برای مثال می‌توان تشخیص داد که برخی افراد شاهد حرفه‌ای، سارق حرفه‌ای، ضامن حرفه‌ای یا محکوم متواری هستند.

وحید جلیلی، قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما، در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک رسانه ملی و قوه قضاییه گفت: رسانه وقتی به اطلاعات دقیق و واقعی دسترسی داشته باشد، می‌تواند هم مطالبه‌گر باشد و هم روند‌های قضایی و اجتماعی را همراهی و تقویت کند؛ و حتی به مردم کمک کند تا اطلاعات کامل‌تر دریافت کنند و بسیاری از ابهامات برطرف شود.

وی افزود: با دسترسی به آمار‌های کشوری و استانی در پرونده ها، تولید گفت‌و‌گو، مستند، فیلم و سریال‌های اجتماعی هدفمند امکان‌پذیر می‌شود و موفقیت اقدامات قابل ارزیابی خواهد بود. چرا که مثلاً شش ماه بعد هم می‌توانیم نشان دهیم چه تغییراتی حاصل شده است. چرا که این اطلاعات را از مراکزی دریافت می‌کنیم که مستند و آنلاین آن را پایش و رصد می‌کنند.

برای مثال، اگر گزارشی از افزایش دعوا‌های خیابانی ارائه شود، می‌توانیم از مسئولان فرهنگی درخواست کنیم اقدامات لازم را انجام دهند.

جلیلی نقش صدا و سیما را در این مسیر کلیدی دانست و گفت: صدا و سیما می‌تواند پیشگام باشد و قوه قضاییه را نیز در این مسیر همراهی کند.

وی با اشاره به اهمیت دراماتیزه کردن اطلاعات افزود: همان‌طور که گفته شد، بیش از صد میلیون رای وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سوژه و قصه باشد. اگر پرونده‌ها را به قصه تبدیل کنیم و روایت درست و جذابی ارائه دهیم، مردم بهتر می‌پذیرند و اطلاعات به‌طور مؤثر منتقل می‌شود.