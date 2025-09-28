پخش زنده
امروز: -
از کتاب کارخانه نمک شامل خاطرات طنز دفاع مقدس در انتشارات جمکران قم رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ایام هفته دفاع مقدس، مراسم رونمایی از کتاب کارخانه نمک شامل خاطرات طنز دفاع مقدس، با حضور جمعی از پیشکسوتان جنگ، نویسنده اثر، مسئولان فرهنگی و علاقهمندان در انتشارات کتاب جمکران برگزار شد.
این کتاب که به قلم فاطمه تقیزاده تألیف شده، ششمین جلد از مجموعه خاطرات طنز دفاع مقدس منتشرشده توسط کتاب جمکران است.
در این مراسم، حاج محسن دلپاک، از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس و عضو شورای ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمکران، با اشاره به فرآیند تولید کتاب گفت: «هدف از تدوین این خاطرات، نمایش نشاط و روحیه والای رزمندگان در سختترین شرایط جنگی بوده است. طنز بهکار رفته در کتاب، هرگز به معنای تمسخر نیست، بلکه نشاندهنده شوخطبعی و پایداری مردانی است که در اوج جنگ نیز میخندیدند.
وی افزود: جمعآوری این روایات با دشواریهای فراوانی همراه بود؛ از جمله دسترسی به راویان کهنسال یا مجروح و همچنین راستیآزمایی و تبدیل روایت شفاهی به متن مکتوب. این اثر ثمره همکاری جمعی و عشق به انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان است.
فاطمه تقیزاده، نویسنده کتاب نیز در ادامه با بیان اینکه تولید این اثر حدود یک سال و نیم زمان برده، اظهار کرد: «به عنوان یک نویسنده زن، پژوهش در مورد اصطلاحات نظامی و فضای جبهه چالش بزرگی برای من بود که با راهنمایی پیشکسوتانی همچون آقایان دلپاک، شهبازی و طباطبایی بر آن غلبه کردم.»
وی همچنین بخشی از مقدمه کتاب را قرائت کرد که در آن به نمادپردازی نمک به عنوان نشانهای از مقاومت و شوخطبعی رزمندگان در منطقه فاو اشاره شده است.
در ادامه برنامه، رضا بختیاری و ناصر حمزهای، از رزمندگان و راویان دفاع مقدس، با بیان خاطراتی شیرین از فضای جبهه، بر ضرورت ثبت این روایتها تأکید کردند.
بختیاری با بیان خاطرهای از شوخیهای رزمندگان در خط مقدم گفت: «این خندهها حاکی از روحیه بزرگ و ایمان عمیق رزمندگان بود؛ کسانی که مرگ برایشان مسئله حلشدهای بود.
حمزهای نیز افزود: این شادی و نشاط، مصائب جنگ را برای ما قابل تحمل میکرد. بدون این روحیه، شاید کسی طاقت هشت سال دفاع مقدس را نمیآورد.