آسفالت چند محور شهری و روستایی در فریمان و کلات
چند محور شهری و روستایی در شهرستان فریمان و کلات آسفالت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، در شهرستان فریمان، عملیات آسفالت و بهسازی جاده ارتباطی هفت روستای شهرستان به طول ۲۱ کیلومتر، در مدت چهار ماه، اجرا و در شهرستان کلات هم ۳۰ کیلومتر راه روستایی و اصلی در نیمه نخست امسال ساخته و آسفالت شد.
فریمان
فرماندار فریمان گفت: طبق قولی که به روستاییان داده بودیم، با هماهنگیهای صورت گرفته، در مدت چهار ماه، مسیر جادهای این روستاها با اعتبار ۶۵۵ میلیارد ریال، روکش و یا آسفالت شد.
دکتر مهدی ناصری با بیان اینکه بخشی از این اعتبار از طریق مشارکت اهالی روستاها و بخش خصوصی، تامین شده است، افزود: شهرستان فریمان ۹۴۰ کیلومتر راه روستایی و شهری دارد که صرف نظر از وضعیت غیر استاندارد و ناایمن راههای اصلیِ آسفالته، هنوز حدود ۵۰۰ کیلومتر راه خاکی منتظر تخصیص اعتبار و برنامهریزی برای آسفالت است.
کلات
۳۰ کیلومتر راه روستایی و اصلی در نیمه نخست امسال در شهرستان کلات ساخته و آسفالت شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کلات گفت: در این مدت، مجموعهای از عملیات راهداری و طرحهای عمرانی با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود دسترسی روستاها و توسعه زیرساختهای ارتباطی این شهرستان اجرا شد و یا هنوز در حال تکمیل است.
سیدمحمد حسینی افزود: روکش آسفالت محور کلات- درگز به طول ۱۰ کیلومتر شامل ۵ کیلومتر ابتدای مسیر و ۵ کیلومتر در محدوده کیلومتر ۴۵ با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال در روزهای آینده تکمیل و بهرهبرداری میشود.
او اظهار کرد: ساخت و آسفالت محور روستایی نقطه و خلج به طول ۶ کیلومتر نیز با اعتباری افزون بر ۹۰ میلیارد ریال به پایان رسیده که این طرح با بهرهمندی مستقیم بیش از ۵۰ خانوار روستایی و نقشآفرینی در مسیرهای مرزی و عشایری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حسینی ادامه داد: در محور روستایی بابافرجی عملیات زیرسازی، ساخت و تکمیل هشت دستگاه ابنیه فنی انجام و اجرای آسفالت این مسیر ۵ کیلومتری با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال در سامانه ستاد بارگذاری شده است که بهزودی آغاز میشود.
وی همچنین به ساخت و آسفالت محور روستایی قرهتیکان به طول ۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: افزون بر این، محورهای روستایی سرجنگل (۶ کیلومتر) و طاهرآباد (۲ کیلومتر) با مجموع اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال پس از تکمیل طرح بابافرجی، در برنامه اجرایی قرار گرفته است و تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کلات در پایان تصریح کرد: اجرای این طرحها ضمن ارتقای سطح ایمنی و کاهش سوانح جادهای، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، ایجاد عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی و مرزی شهرستان به شمار میرود.