پخش زنده
امروز: -
اعتماد نکردن به آمریکا نکتهای است که رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۶ بدان تاکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رهبرانقلاب در سخنرانی خود در دی ماه ۱۳۷۶ تاکید کردند: مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای ندارد و غلط است کسی خیال کند اگر ما مذاکره کردیم قانون داماتو برداشته خواهدشد.
همچنین آیت الله خامنهای در خرداد ۱۳۸۱ طی سخنانی تاکید کردند: مسألهی امریکا این است که هویّت اسلامی و ملی ما را قبول ندارد و این را به زبان میآورد. چرا عدّهای از مدّعیان سیاست و فهم، متوجه نمیشوند؟!
همچنین ایشان در سالهای بعد نیز موضوع اعتماد نکردن به آمریکا و کشورهای غربی را بارها و بارها مورد تاکید قرار دادهاند و همواره بر موضع اصولی و انقلابی جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران و پایبند نبودن آنها به قراردادها و پیمانشکنی آنها تاکید کردند.
امروز طرح موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک و عدم پایبندی کشورهای غربی به برجام که سالهای سال مورد مذاکره ایران و کشورهای پنج به علاوه یک قرار گرفته بود ماهیت استکباری و زورگویی این کشورها را به جهانیان بار دیگر نشان داد.