در حالی که نتانیاهو از توهم اسرائیل بزرگ صحبت می‌کرد، آمریکا نیز به طور علنی از این ایده حمایت کرد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در لبنان و سوریه، در مصاحبه‌هایی با اسکای‌نیوز و الجزیره، خاورمیانه را «توهم» خواند و تلاش کرد تاریخ منطقه را تحریف کند تا رژیم صهیونیستی را مشروع جلوه دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که نتانیاهو از توهم اسرائیل بزرگ صحبت می‌کرد، آمریکا نیز به طور علنی از این ایده حمایت کرد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در لبنان و سوریه، در مصاحبه‌هایی با اسکای‌نیوز و الجزیره، خاورمیانه را «توهم» خواند و تلاش کرد تاریخ منطقه را تحریف کند تا رژیم صهیونیستی را مشروع جلوه دهد. این اظهارات با واکنش مردم لبنان و یادآوری تاریخ فلسطین همراه شد.