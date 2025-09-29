پخش زنده
یک سال از شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل شجاع و تاریخساز حزبالله لبنان میگذرد؛ مردی که نامش با مقاومت، ایستادگی و عزت جهان اسلام گره خورده است. او نهتنها رهبر یک جنبش، بلکه الهامبخش ملتهایی بود که در برابر اشغالگری و ستم ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ سید حسن نصرالله در طول حیات سیاسی و انقلابی خود ثابت کرد که قدرت حقیقی نه در سلاحهای مدرن، بلکه در ایمان، اراده و همبستگی مردمی است. میراث او همچنان در دلها زنده است و به نسلهای بعدی منتقل میشود. مقاومت لبنان و محور مقاومت، امروز بیش از هر زمان دیگری به نام و راه او وفادار ماندهاند.
در طول این سال، ملت لبنان و آزادگان جهان نشان دادند که شهادت یک رهبر پایان راه نیست، بلکه آغاز فصل تازهای از ایستادگی است. وفاداری به خط مشی سید حسن نصرالله امروز به معنای ادامه دادن راه مقاومت و حفظ عزت امت اسلامی است.
یاد و خاطرهی او ما را به این باور میرساند که شهادت پایان نیست، بلکه آغازی روشن برای حرکتی بزرگتر است. آیندهای که او برایش جنگید، همچنان پیش روی ماست؛ آیندهای بدون اشغالگری، بدون سلطه و با آزادی ملتها.