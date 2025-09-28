استاندار زنجان گفت: مقابله با قاچاق کالا که پدیده‌ای پنهان اما سودآور است به راهکارهای هدفمند و هماهنگ و نظارت هوشمند نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ استاندار زنجان در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت استفاده از پژوهش‌های داده‌محور، تشکیل کارگروه ویژه برای ماینرها، و نظارت دقیق بر زنجیره مصرف سوخت و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی تأکید کرد.

سید محسن صادقی، با بیان اینکه سودآوری بالا یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری شگرد‌های مختلف قاچاق است، افزود: نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت منظم اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار داشته باشند تا بتوان در حوزه اقتصاد عملکرد موفق‌تری داشت.

صادقی همچنین از تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی موضوع ماینر‌ها در زیرمجموعه کمیسیون قاچاق کالا خبر داد و تصریح کرد:باید به مسئله ناترازی انرژی توجه ویژه‌ای شود تا از بروز آسیب‌های ملی جلوگیری کنیم.

استاندار زنجان تأکید کرد: در حوزه مدیریت سوخت، زنجیره از نیاز تا مصرف باید به‌دقت تحت نظارت قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده از منابع به حداقل برسد.

وی همچنین به موضوع واسطه‌گری و دلالی در حوزه محصولات کشاورزی به‌ویژه در بخش مرغ اشاره کرد و گفت: با توجه به صادرات بالا در این بخش، باید نظارت‌ها بر قیمت‌گذاری و حذف واسطه‌ها تقویت شود.

صادقی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، گفت: در حوزه معاملات طلا و برخی تخلفات مالیاتی، نیاز است با اتحادیه طلافروشان هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و در صورت نیاز، توجیه‌های لازم به آنان ارائه شود.