به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران ساعت 18:28 دقیقه امروز زلزله ای به بزرگی ۴/۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در فیروزان نهاوند رخ داد.

این زمین لرزه در شهرهای اطراف هم احساس شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: در نخستین لحظات پس از وقوع این زمین لرزه ، گروه های پیشتاز به محل اعزام شده اند.

به گفته آقای پور حسینی خوشبختانه این زمین لرزه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.