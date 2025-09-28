پخش زنده
زلزلهای به بزرگی ۴ و ۲ دهم ریشتر، فیروزان نهاوند را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران ساعت 18:28 دقیقه امروز زلزله ای به بزرگی ۴/۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در فیروزان نهاوند رخ داد.
این زمین لرزه در شهرهای اطراف هم احساس شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: در نخستین لحظات پس از وقوع این زمین لرزه ، گروه های پیشتاز به محل اعزام شده اند.
به گفته آقای پور حسینی خوشبختانه این زمین لرزه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.