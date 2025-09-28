کانات راکیشف ناظر امنیتی مسابقه سپاهان ایران و موهون باگان هند از کشور قرقیزستان، با حضور در اصفهان از امکانات و زیرساخت‌های ورزشگاه نقش‌جهان بازدید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، راکیشف پس از این بازدید، آمادگی کامل ورزشگاه نقش‌جهان را برای میزبانی دیدار هفته دوم لیگ قهرمانان سطح دو آسیا تأیید کرد.

سپاهان اصفهان در چارچوب دومین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ سه‌شنبه شب باید از تیم فوتبال موهون باگان هند پذیرایی کند، اما برگزاری این دیدار در هالی از ابهام قرار دارد. پس از اینکه حریف هندی اعلام کرد نمی‌خواهد به ایران بیاید و خواستار برگزاری این دیدار در کشوری ثالث شد، کنفدراسیون فوتبال آسیا مجبور به واکنش شد و AFC خیلی صریح و شفاف اعلام کرد که موهون باگان چاره‌ای جز سفر به اصفهان و بازی با سپاهان در ورزشگاه نقش جهان ندارد.