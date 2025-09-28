به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: این شهدای گرانقدر مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ است.

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد باقر زاده افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ام الرصاص و‌ام الباوی و شلمچه تفحص شده‌اند.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این ۴۴ شهید گرانقدر روز یک شنبه ۱۳ مهر با استقبال مردم قدرشناس و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه و جمعی از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه وارد میهن اسلامی می‌شوند.