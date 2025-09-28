پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی استان، بر حرکت به سمت روشهای نوین و صنایع کمآببر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی امروز در جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و تولید استان با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اقتصادی استان، گفت: به اعتقاد من، آذربایجانغربی میتواند و باید جزو پنج استان برتر کشور باشد.
رضا رحمانی افزود: رویکردها و هدفگذاری ما نیز در همین راستا بوده و اطمینان دارم این مهم با اراده جدی صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت تبدیلشدن به استان صنعتی را دارد، خاطرنشان کرد: بخشهای گردشگری، مرزها و بازارچههای مرزی، فرصتهای مهمی برای تحقق این مهم و رونق اقتصادی استان هستند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین افزود: متاسفانه این ظرفیتها و توانمدیها در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای آذربایجان غربی در حوزههای مختلف، خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی باید با الگوی کشت مناسب و روشهای نوین مدیریت شود و در حوزه صنعت نیز باید به سمت ایجاد صنایع کمآببر حرکت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری ایجاد شهرک خودرویی در استان، نقش صنایع کوچک و متوسط را مورد تاکید قرار داد.
استاندار آذربایجان غربی همچنین افزود: اتاق تعاون، اصناف، خانه صنعت و معدن و تمامی انجمنها باید پایکار باشند و به توسعه استان کمک کنند.
رحمانی با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از تولید، اضافه کرد: دکتر پزشکیان پیش از حضورم در استان بر جدی گرفتن موضوع تولید در آذربایجانغربی تاکید داشتند و بنابراین باید همه موانع را در این مسیر رفع کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در برابر توسعه استان بیتفاوت نباشیم، افزود: صنعت و معدن باید بیش از گذشته معرفی شوند و برای اصلاح و بهرهبرداری بهینه از معادن استان، برنامههای ویژهای در دستورکار قرار دارد.
رحمانی در پایان با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیتهای بینظیری دارد و جایگاه فعلی آن شایسته این استان نیست، یادآور شد: همه ما باید با عشق و علاقه برای توسعه استان کار کنیم و در خدمت مردم باشیم تا آنان آثار خدمت صادقانه مدیران را در زندگی خود ببیند.