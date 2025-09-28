در پایان هفته نخست لیگ دسته اول تکواندو باشگاه‌های کشور دو تیم لایف استار و نیروی زمینی ارتش با عملکرد بهتر خانه‌های اول و دوم جدول را به خود اختصاص دادند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته نخست از سی و یکمین دوره رقابت‌های تکواندو لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور «جام نقش جهان- گرامیداشت شهید علی اصغر حسینی مهران- شهید شاخص ورزش کشور» بعد از دو روز رقابت تیم‌های مدعی با صدرنشنی «لایف استار» به پایان رسید.

این تیم با کسب ۱۵۴ امتیاز خانه نخست جدول را به خود اختصاص داد و نیروی زمینی ارتش هم با ۶ امیتاز اختلاف و ۱۴۸ امتیاز در خانه دوم قرار گرفت. تیم «زنده یاد بابادی» هم با ۱۱۳ امتیاز جای سوم سوم ایستاد. تیم‌های ستاره ساز با ۶۴ و مناطق نفت خیز جنوب با ۴۹ امتیاز در مکان‌های بعدی جدول قرار گرفتند.

اما در پایان هفته نخست، امید رحیمی از لایف استار و سینا رفتا از ستاره ساز به عنوان بهترین تکواندوکار، محمد مهربان از لایف استار به عنوان بهترین مربی، حسین سلیمانی از قم، محمود قاسمی از گیلان، کاوه منصوری از کردستان ومهرداد اکبری از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین داور و مهدی هامونی از ستاره ساز گیلان به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

در روز دوم و در وزن ۵۸- کیلوگرم ایمان کاظمی صبور از ستاره ساز مدال طلا کسب کرد. رضا جمشیدی از نیروی زمینی ارتش به نشان نقره دست یافت و مدال برنز بهم به صورت مشترک به علی توکلی از لایف استار ورضا زارع از نیروی زمینی ارتش تعلق گرفت.

فرنود نیری و سید آرین خیری هر دو از نیروی زمینی ارتش با برتری مقابل همه رقبا رای دیدار نهایی وزن ۶۸- کیلوگرم شدند که نیری طلا گرفت و خیری به نشان نقره دست یافت. ایمان مجیدی سرشت از تیم «زنده یاد بابادی» و ایمان حاجی زاده از لایف استار هم برنز گرفتند.

دیدار نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم شاهد حضور امیر حسین اسماعیلی و صدرا مقدمی از تیم «زنده یاد بابادی» بود که اسماعیلی طلا گرفت و مقدمی به نشان نقره دست یافت. مدال برنز هم به مهدی عسگری و ابوالفضل خلجی از لاف استار رسید.

محمد رضا محبی تکواندوکار تیم «زنده یاد بابادی» در مبارزه نهایی ۸۷+ کیلوگرم برابر محمد حسام حامدی (بازیکن آزاد) پیروز شد و طلا گرفت. حامدی به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به کریم سام دلیری از نیروی زمینی ارتش و پرهام خاوری از تیم «زنده یاد بابادی» تعلق گرفت.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باشگاه فرهنگی ورزشی تشریفات، زنده یاد محمدرضا بابادی، ستاره‌ساز، هیأت تکواندو استان سیستان و بلوچستان، لایف استار، هیأت تکواندو استان ایلام، هلدینگ بناساز فرمانیه، پایگاه قهرمانی، دانشگاه آزاد، یوسف و سینوس تیم‌های حاضر در این قدیمی‌ترین لیگ تکواندو ایران هستند که با یک صد تکواندوکار آزاد پیکار خواهند کرد.