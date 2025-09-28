به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: با توجه به توسعه شبکه گاز رسانی، گاز روستا‌های موردراز، علیا، سفلی، وسطی و روستای رهبر در شهرستان بویراحمد امروز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خومی شود.

در این اطلاعیه از مشترکان شرکت گاز خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز از دستکاری سیستم‌های خود خودداری کنند.

مشترکان گاز برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.