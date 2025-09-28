به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می‌رساند جهت توسعه شبکه گاز رسانی گاز مجموعه روستا‌های موردراز، علیا، سفلی، وسطی، رهبر در شهرستان بویراحمد در روز دو شنبه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۰۷ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد؛

لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند. (روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد)