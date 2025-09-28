به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام مرکز EOC، پس از دریافت گزارش این حادثه در کیلومتر ۸۰ این محور ، بلافاصله دو تیم امدادی از پایگاه هلال احمر امین‌آباد به همراه اورژانس وشاره، پلیس راه، پاسگاه مقصودبیک و آتش‌نشانی شهرضا به محل اعزام شدند. ۲ مصدوم که پیش از رسیدن نیروهای امدادی از خودرو خارج شده بودند، با امدادرسانی تیم هلال احمر به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

در این حادثه یک نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات در دم فوت کرد و پیکر وی پس از رهاسازی به عوامل پاسگاه مقصودبیک تحویل داده شددر کیلومتر ۸۰ محور آباده به شهرضا و قبل از ایست بازرسی رامشه، یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.