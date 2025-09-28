تیم والیبال آبفای استان با پیروزی مقابل تیم میراب زاینده‌رود قهرمان رقابت‌های صنعت آب و برق استان اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دیدار نهایی این رقابت‌ها که امروز در سالن باران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد تیم آبفا در یک دیدار نزدیک و جذاب با نتیجه ۲ بر یک تیم میراب زاینده‌رود را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم توزیع برق شهرستان اصفهان با غلبه بر تیم نیروگاه به مقام سومی دست یافت‌. همچنین تیم نیروگاه نیز کاپ اخلاق این رقابت‌ها را کسب کرد. این رقابت‌ها از ۱۴ شهریور ماه با حضور ۷ تیم آغاز سد و با برگزاری ۱۴ مسابقه و شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

نفرات برگزيده این رقابت‌ها در قالب تیم منتخب صنعت آب و برق استان اصفهان به رقابت‌های والیبال سراسری وزارت نیرو که پایان مهر ماه در مازندران برگزار می‌شود، راه یافتند.