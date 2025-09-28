همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار و از ۳۷ واحد نمونه صنعتی و معدنی قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد و ۳۷ واحد صنعتی و معدنی برتر کشور در رشته‌های مختلف معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

هدف از برگزاری این همایش ملی، ضمن پاسداشت تلاشگران حوزه صنعت و معدن، ایجاد بستری اثربخش برای گفت‌وگو، تعامل سازنده و تدوین سیاست‌های راهبردی در مسیر تقویت و ارتقاء جایگاه این بخش کلیدی در اقتصاد کشور است.



برگزاری این همایش، نشان‌دهنده اهتمام دولت به جایگاه صنعت و معدن و حمایت از فعالان این حوزه است.