پخش زنده
امروز: -
همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار و از ۳۷ واحد نمونه صنعتی و معدنی قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد و ۳۷ واحد صنعتی و معدنی برتر کشور در رشتههای مختلف معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
هدف از برگزاری این همایش ملی، ضمن پاسداشت تلاشگران حوزه صنعت و معدن، ایجاد بستری اثربخش برای گفتوگو، تعامل سازنده و تدوین سیاستهای راهبردی در مسیر تقویت و ارتقاء جایگاه این بخش کلیدی در اقتصاد کشور است.
برگزاری این همایش، نشاندهنده اهتمام دولت به جایگاه صنعت و معدن و حمایت از فعالان این حوزه است.