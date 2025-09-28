به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رزمندگان استان سمنان طی هشت سال دفاع مقدس در ۵۵ عملیات شامل ۲۴ عملیات توسط سپاه و بسیج، ۱۱ عملیات توسط لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار ارتش و ۲۰ عملیات توسط جهادسازندگی، شرکت و نقش فعال و اثرگذاری را ایفا کردند.

جمعیت استان سمنان در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۸۹ هزار و ۴۶۰ نفر و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور بود که با توجه به جمعیت آن زمان استان، تقدیم سه هزار شهید بیانگر این مدعاست که مردم این خطه تمام‌قد برای دفاع از انقلاب در صحنه حضور داشتند.

رونمایی از مزار نمادین ۳ هزار شهید این استان، نمایشگاه ایران و نمایش واره تویی تمام ماجرا ، اجلاسیه ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان ، همایش «روایت نسل ظهور» ویژه کودکان و نوجوانان آینده‌ساز ایران ا، همایش «روایت دلبری» مراسم تکریم خانواده شهدا و جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان ، «روایت هنر و حماسه» با اجرای «سمفونی ایستادگی» و «روایت فتح» اجتماع بزرگ رزمندگان و ایثارگران استان سمنان از بخش های این کنگره بود.

فضاسازی محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج، نصب تصاویر شهدا، اجرای گروه‌های سرود با موضوع دفاع مقدس و ایستادگی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، اکران فیلم‌های مرتبط، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و نمایشگاه تجهیزات نظامی، اجرای نمایش رزمی «وعده صادق»، شهربازی کودکان و نوجوانان و ده‌ها برنامه دیگر نیز از جمله بخش‌های این کنگره بود.