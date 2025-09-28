پخش زنده
مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه امروزبا حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان در جمع طلاب با گرامیداشت سالگرد شهادت فرماندهان جبهه مقاومت ، شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین گفت : اسرائیل به گفته خودش میخواست بازوهای ایران را در کشورهای دیگر قطع و موجب فروپاشی نظام شود،اما واکنش به موقع ایران در دفاع از خود موجب پیروزی ملت ایران شد .
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی انسجام ملی /تقویت کشور در حوزههای دفاعی و قدرت بالا و جدی رهبری را ۳ راه حل مهم خنثی شدن فتنه دشمن برشمرد.
وی همچنین تاکید کرد : تعلیم ، تعلم و عمل سه ماموریت مهم و اساسی حوزههای علمیه از آغاز تاسیس بوده و نجات بشریت در همین سه محور است. و حوزههای علمیه ، کانون ترویج دین ناب نبی مکرم اسلام هستند.
وی گفت: رسالت حوزههای علمیه این است که به بهترین شکل حرف خدا را به مردم منتقل کنند و ناخالصیها را از دین کنار بزنند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود : همه بزرگان دینی که از بستر بزرگ حوزهها به جایی رسیدهاند انگیزه بالایی داشتند و اکنون این ظرفیت در اختیار طلاب جوان است که باید از آن استفاده کنند.
در این مراسم همچنین حجت الاسلام سلمهای مدیر حوزه علمیه استان از همکاری خوب آموزش و پرورش و حوزه علمیه گفت و افزود : یک دفتر همکاری در آموزش و پرورش نیز برای جذب دانش آموزان علاقمند به حوزه تاسیس شده است.