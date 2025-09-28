نوباوه، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی، ضمن انتقاد از ضعف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان قزوین، این منطقه را در میان مردم شناخته‌ نشده دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سفر کاری خود به استان قزوین، با حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان، دیدار و گفت‌وگو کردند. این نشست با محوریت بررسی وضعیت فعالیت‌های فرهنگی استان و مسائل کلان فرهنگی کشور برگزار شد.

در ابتدای این دیدار، نوباوه، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی، ضمن انتقاد از ضعف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان قزوین، این منطقه را در میان مردم شناخته‌شده ندانست و بر لزوم معرفی بیشتر آن تأکید کرد.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به تولیدات هنری با محوریت مفاخر ملی شد و گفت: «باید برای شهید رجایی فیلم ساخته شود.»

این اظهارات با تأیید ضمنی فاطمه محمدبیگی همراه بود که اشاره کرد پیش از این پیشنهاد ساخت فیلمی برای شهید رجایی ارائه داده بود اما با مخالفت مواجه شده است.

وی افزود: «کمیسیون فرهنگی باید برای ساخت فیلم درباره شهدای شاخصی مانند شهید رجایی، مطالبه‌گری و فشار لازم را اعمال کند.»

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، ضمن اشاره به اینکه وزارت فرهنگ، ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی هستند، از ضعف معرفی استان قزوین انتقاد کرد. وی اظهار داشت: «قزوین با داشتن ۱۵۳۰ اثر تاریخی ارزشمند، متأسفانه مظلوم واقع شده و نتوانسته است از مزایای این آثار بهره‌مند شود، بلکه در محدوده‌های بافت‌های تاریخی نیز آسیب‌هایی را متحمل شده است.»

وی همچنین با اشاره به ضعف زیرساخت‌های فرهنگی استان، اعلام کرد که قزوین در رتبه‌بندی تعداد صندلی‌های سینما در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد و خواستار تخصیص بودجه لازم برای رفع این کمبود شد.

اشاره به حمایت از تیم ورزشی شمس آذر و کسب سه امتیاز نیز از دیگر موضوعات مطروحه محمدبیگی بود.

نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در جمع‌بندی مباحث مربوط به اعتبارات فرهنگی، به آمار افزایش بودجه در این حوزه اشاره کرد و گفت: «بودجه سریال‌سازی سازمان صدا و سیما پنج برابر و بودجه سینما دو برابر شده است. اعتبار هم تخصیص می‌یابد و هزینه می‌شود، اما مشکل اصلی ما این است که باید جذابیت دین و دین‌باوری را افزایش دهیم؛ اکنون جذابیت کم است.»

در ادامه، سیاووشی، عضو کمیسیون، چالش جدی را درباره تربیت نسل جدید مطرح کرد. وی سؤال کرد: «با توجه به ظرفیت‌های موجود، چرا در تربیت نسلی متدین، انقلابی و اسلامی موفق نبوده‌ایم؟ وضعیت فعلی رضایت‌بخش نیست؛ برای مثال شاهد کاهش آمار جذب حوزه‌های علمیه و شرکت‌کنندگان در مساجد هستیم. راهکار چیست؟» حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه، در پاسخ به این دغدغه‌ها، بر لزوم تقویت و ارتقاء نظام تعلیم و تربیت، حوزه‌ها و مساجد تأکید کرد. وی همچنین خواستار نگاه ویژه به دانشگاه فرهنگیان و توجه خاص به مساجد شد تا به رسالت خود عمل کنند. نماینده ولی فقیه در عین حال اشاره کرد که امامان جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی، از کمبود اعتبار گلایه دارند. در این راستا، طهرانی، دیگر عضو کمیسیون، اظهار داشت که بودجه خوبی برای مساجد در نظر گرفته شده و باید به مدارس نیز توجه ویژه‌ای شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان در ادامه ضمن تقدیر از مجاهدت‌های اعضای کمیسیون فرهنگی در حوزه قانون‌گذاری، به اهمیت بنیادین مقوله فرهنگ پرداخت.

وی اظهار داشت: «فرهنگ گاهی در کلیت جامعه مورد غفلت قرار می‌گیرد و برخی تصور می‌کنند اهمیت چندانی ندارد؛ اما به تعبیر مقام معظم رهبری، فرهنگ همچون هوایی است که ما تنفس می‌کنیم؛ اگر فرهنگ مناسب نباشد، در سایر عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز دچار مشکل خواهیم شد.»

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از سخنان خود، از وضعیت مدیریتی استان تمجید کرد و گفت: «در استان قزوین وحدت و انسجام خوبی میان مسئولین برقرار است. جلسات مشترک به صورت منظم برگزار می‌شود، مسائل و مشکلات مطرح و در فضایی هم‌اندیشانه برای حل آن‌ها تلاش می‌گردد.»