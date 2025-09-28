استاندار آذربایجان شرقی سند زمین اهدایی دولت را به خانواده‌های طاها و علیسان دو کودک شهید تبریزی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از فرماندهان و پیشکسوتان این عرصه که در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد سند مالکیت دو قطعه زمین به خانواده‌های دو کودک شهید تبریزی طا‌ها بهروزی و علیسان جباری اهدا شد.

زمین‌های مذکور با پیشنهاد بهرام سرمست به وزیر راه و شهرسازی و از سوی هیئت دولت به خانواده‌های این شهیدان تعلق گرفت و در جمع ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس تقدیم شد.

این کودکان معصوم در جریان حملات رژیم صهیونیستی به شهر تبریز به شهادت رسیدند.