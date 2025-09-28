پخش زنده
تیم فوتبال بارسلونا در هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا مقابل رئال سوسیداد پیروز شد و به صدر جدول رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های امروز هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا به این شرح است:
رایو وایه کانو صفر - یک سویا
الچه ۲ - یک سلتاویگو
بارسلونا ۲ - یک رئال سوسیداد
رئال بتیس ۲ - صفر اوساسونا
در ادامه دیدارهای هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا دوشنبه والنسیا میزبان رئال اویدو است.
در جدول بارسلونا با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای رئال مادرید با ۱۸ و ویارئال با ۱۶ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.