تیم فوتبال بارسلونا در هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا مقابل رئال سوسیداد پیروز شد و به صدر جدول رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های امروز هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا به این شرح است:

رایو وایه کانو صفر - یک سویا

الچه ۲ - یک سلتاویگو

بارسلونا ۲ - یک رئال سوسیداد

رئال بتیس ۲ - صفر اوساسونا

در ادامه دیدار‌های هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا دوشنبه والنسیا میزبان رئال اویدو است.



در جدول بارسلونا با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های رئال مادرید با ۱۸ و ویارئال با ۱۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.