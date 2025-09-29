سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: تغییرات در کتابهای قرآن پایه های دوم و سوم دبستان صرفاً مربوط به بخش الحاقی «قرآن در تابستان» بوده و معارف دینی و انقلابی همچنان در متن کتاب‌های درسی حضور پُررنگ دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در واکنش به برخی ادعا‌های نادرست رسانه‌ای در فضای مجازی درباره حذف ناگهانی معارف انقلاب اسلامی و اهل‌بیت (ع) از کتاب‌های دوره ابتدایی اعلام کرد: تغییرات صرفاً مربوط به بخش الحاقی «قرآن در تابستان» در دو کتاب درسی قرآن پایه‌های دوم و سوم ابتدایی است و معارف دینی و انقلابی همچنان در متن کتاب‌های درسی حضور پُررنگ دارند.

متن کامل توضیحات منتشر شده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به شرح زیر است:

در سال‌های گذشته، بخشی با عنوان «قرآن در تابستان» به کتاب‌های درسی قرآن ابتدایی الحاق شد که صرفاً برای استفاده اختیاری دانش‌آموزان در تابستان بود. همانند هر تغییر اساسی دیگر در کتاب‌های درسی، استمرار حضور این بخش در کتاب‌ها، مشروط به رصد و پایش نتایج این تغییر و انجام ارزشیابی نسبت به آن بود.

در سال گذشته، گروه قرآن دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، نسبت به بررسی میدانی وضعیت اجرای این بخش در تعدادی از مدارس شهر تهران و همچنین، انجام یک نظرسنجی گسترده از معلمان و والدین اقدام کرد.

نتایج نشان داد که این بخش عملاً در مدارس و خانواده‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در نتیجه این بررسی‌ها، دفتر تألیف کتاب‌های درسی با پیشنهاد کارشناسی گروه قرآن این دفتر مبنی بر باز گرداندن کتاب قرآن پایه‌های دوم و سوم ابتدایی به وضعیت پیشین (یعنی بدون بخش «قرآن در تابستان») موافقت کرد. لذا، تغییرات صرفاً مربوط به بخش الحاقی «قرآن در تابستان» دو کتاب پایه‌های دوم و سوم ابتدایی بوده و معارف دینی و انقلابی همچنان در متن کتاب‌های درسی متعدد این دوره (نه تنها در دیگر کتاب‌های دوره همانند هدیه‌های آسمان، بلکه در کتاب‌های قرآن همه پایه‌های ابتدایی از جمله پایه‌های دوم و سوم) حضور پُررنگ دارند که تنها برخی از نمونه‌های آنها به این قرارند و تصاویر آنها نیز به ضمیمه ارائه می‌شود:

_ داستان پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) (کتاب قرآن پایه سوم، ص ۱۰۸)؛ تصویر نماز سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی (کتاب قرآن پایه سوم، ص ۳۲)؛ تصاویر بیت‌المقدس و نهج‌البلاغه (کتاب قرآن پایه سوم، ص ۲۵)؛ معرفی اهل‌بیت (ع) (کتاب قرآن پایه سوم، ص ۳۰)؛ تصویر قدس و شهید فلسطینی محمد الدرّه (کتاب قرآن پایه سوم، ص ۶۷)

- زیارت حرم امام رضا (ع) و صلوات بر اهل‌بیت (ع) (کتاب قرآن پایه دوم، صص ۸۷ و ۸۸)؛ داستان فتح مکه (پایه دوم، ص ۴۶)؛ داستان «نخلستان بر دوش» درباره حضرت علی (ع) (کتاب قرآن پایه دوم، ص ۶۵)؛ اشاره به اخلاق نیکوی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) (کتاب قرآن پایه دوم، ص ۸۹).

نمونه‌ای از بازتاب این معارف در دیگر کتاب‌های درسی پایه‌های دوم و سوم ابتدایی نیز عبارتند از:

-عزاداری ماه محرم (هدیه‌های آسمان، پایه سوم، صص ۳۲ تا ۳۵)؛ درس بانوی قهرمان درباره حضرت زینب (سلام‌الله علیها) (هدیه‌های آسمان، پایه سوم، ص ۴۰)؛ نماز جماعت با حضور مقام معظم رهبری (هدیه‌های آسمان، پایه سوم، ص ۵۶ و ص ۶۱)؛ تصویر نماز جماعت در فلسطین، بیت‌المقدس (هدیه‌های آسمان، پایه سوم، ص ۷۴)؛ درس‌ام‌ابی‌ها درباره حضرت زهرا (س) (هدیه‌های آسمان، پایه سوم، ص ۹۰)؛ تصویر حرم امام رضا (ع) (هدیه‌های آسمان، پایه دوم، ص ۳۱)؛ داستانی درباره پیامبر اکرم (ص) (پایه دوم، ص ۳۶)؛ درس اهل‌بیت (ع) (هدیه‌های آسمان، پایه دوم، ص ۴۵)؛ دروس ۱۲ تا ۱۵: داستان‌های مختلف درباره اهل‌بیت (ع)، (هدیه‌های آسمان، پایه دوم، ص ۵۸ تا ۷۵).

بر این اساس، ادعای حذف معارف انقلاب و اهل بیت (ع) از کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، ادعایی نادرست و تحریف واقعیت است و مایه تأسف است که برخی افراد، آگاهانه با تقطیع تصاویر، روایت نکردن کامل آنچه اتفاق افتاده، بی‌توجهی عامدانه نسبت به محتوای دروس اصلی کتاب‌های قرآن و مطرح کردن عمومی-رسانه‌ای مسئله‌ای که فرآیند‌های کارشناسی خود را پشت سر گذاشته، به دنبال خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم در روز‌های آغاز سال تحصیلی هستند.

در پایان، این سازمان با تأکید مجدد بر تعهد خود نسبت به صیانت از آرمان‌ها و معارف اسلامی و انقلابی کشور در کتاب‌های درسی و تلاش در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این موضوع مهم، این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهد که به فضل الهی، نسبت به این وظیفه خود کوتاهی نخواهد داشت.