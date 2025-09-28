استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
روابط عمومیها حلقه ارتباط افکار عمومی با حاکمیت و دولت
استاندار آذربایجان شرقی روابط عمومیها را حلقه ارتباط افکار عمومی با حاکمیت و دولت دانست و خاطرنشان کرد: افکارسنجی بخش مهمی از ماموریت روابط عمومیهاست و سیاستمداران باید خود را با ترازوی افکار عمومی بسنجند.
،بهرام سرمست در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان آذربایجان شرقی گفت: امروز در حوزه تولید، انتشار و مصرف اطلاعات، تحولات فوقالعادهای رخ داده و درک این شرایط ابتدا باید از سوی روابط عمومیها و سپس از طرف همه مدیران صورت گیرد.
وی تاکید کرد: تولید محتوا اکنون جوششی از متن جامعه است و اگر مدیران این واقعیت را نادیده بگیرند، از روند تحولات عقب میمانند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در فرآیند قدرت، محرمانگی دیگر معنایی ندارد افزود: هر مدیری که بتواند عملکرد و سیاستهای خود را بیشتر منتشر کند و با مردم به اشتراک بگذارد موفقتر خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: در عرصه تولید و انتشار محتوا، ذائقه و سلیقه مخاطب تعیینکننده است و روابط عمومیها باید با شناخت دقیق مخاطب، سیاستگذاری کنند؛ چرا که امروز این توده مردم هستند که به فکر نخبگان و رسانهها جهت میدهند.
وی برگزاری جشن ۲۰۰ هزار نفری قهرمانی تراکتور و بازسازی ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز را نمونهای از مخاطبشناسی و توجه به مطالبات نسل جدید عنوان کرد که توانست به اجماع ملی و استانی پیوند بخورد و پشتوانه مردمی را به همراه داشته باشد.
سرمست با تاکید بر تقویت ارتباط و پیوند مجموعه روابط عمومیهای استان با سطح ملی گفت: امیدوارم با همکاری همه شما بتوانیم در تبیین مواضع دولت از استانی که خاستگاه رئیس جمهور است، موفق باشیم و از این استان، ندای وفاق به سطح ملی مخابره شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با قدردانی از زحمات و خدمات محمد عزیزی راد در مدت مسئولیت روابط عمومی استانداری و معرفی اصغر زارع کهنمویی به عنوان مدیرکل جدید از مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان خواست تا با تبیین عملکردهای دولت و جلب پشتیبانی مردم زمینه را برای کارهای بزرگتر و اساسیتر در راستای توسعه و پیشرفت استان فراهم کنند.
در این نشست چند تن از مدیران روابط عمومی فعال در ادارات استان آذربایجان شرقی در سخنانی به بیان مسائل مربوط به حوزه روابط عمومی و ارتباطات پرداختند.
در پایان نشست، زارع کهنمویی مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در سخنانی با بیان اینکه روابط عمومیها در خط مقدم جنگ روایتها هستند گفت: روابط عمومیهای استان بهعنوان شبکهای همپیوند و متشکل برای دفاع از نظام و دولت و خدمت به مردم در کنار هم خواهند بود.