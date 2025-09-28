نشست اعضای فراکسیون ورزش مجلس با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس عصر یکشنبه در مجلس برگزار شد و طی آن طرفین شنونده نقطه نظرات همدیگر بودند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روح الله لک علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری این نشست و شنیدن صحبت‌های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: از پاسخ‌های درویش قانع نشدم. همانطور که پاسخ‌های حدادی عضو هیئت مدیره هم قانع کننده نبود.

وی ادامه داد: پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی لیگ نتایج خوبی کسب نکرده است که باید بابت این نتایج به مدیران باشگاه تذکر داده شود. نتایج به گونه‌ای است که عملکرد مدیریت و قرارداد‌هایی که بسته می‌شود را زیر سوال می‌برد. فوتبال بازی تیمی است و اگر یک بازیکن قرارداد بد داشته باشد عملکرد سایرین را هم زیر سوال می‌برد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: آقای درویش کلیت و مقدماتی را در این نشست مطرح کردند، اما پاسخ پرسش‌هایی که مطرح کردیم را نتوانستند به گونه‌ای بدهند که ما قانع شویم.

این مقام مسئول تاکید کرد: نگرانی‌هایی که هواداران دارند، پول‌هایی که برخی ایجنت‌ها می‌گیرند، ۲۳ میلیارد تومانی که یک ایجنت گرفته است برای جابجایی یک بازیکن داخلی و مسائل دیگر مواردی بودند که ما مطرح کردیم. آقای حدادی به این سوالات پاسخ دادند که قانع کننده نبود. آقای درویش هم به این موارد پاسخ دادند که قانع کننده نبود.

وی ادامه داد: همه ما می‌دانیم که سقف قرارداد‌ها را هیچ تیمی رعایت نمی‌کند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد ما به عنوان نماینده مردم باید تشکیک کنیم. آقای درویش نظرشان این بود که این مسائل را کسانی درست می‌کنند که می‌خواهند برای تیم حاشیه درست کنند و منافع شان در باشگاه قطع شده است.

لک علی آبادی ادامه داد: من سوال کردم که چرا باشگاه پرسپولیس باید ۱۵ میلیارد تومان برای فخریان بپردازد که صحبت‌های آقای درویش و حدادی بازهم قانع کننده نبود. گفتند نهاد‌های حاکمیتی کمک نکردند که اصلاً این نظر درست نیست و پول‌های خوبی برای این دو باشگاه هزینه شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سوالی که من مطرح کردم و پاسخش همچنان مغفول مانده است در مورد رعایت کردن سقف تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال است. چرا این سقف رعایت نشده است. متاسفانه تیم‌های ما در لیگ‌های آسیایی که موفقیت ندارند. تیم‌هایی هم که دو هزار میلیارد گرفته‌اند توفیقی نداشته‌اند.

سخنگوی فراکسیون ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توانید با این افراد که پاسخ هایشان قانع کننده نیست، برخورد کنید گفت: آقای درویش که نظرش این نیست و معتقد است که همه چیز شفاف است.

لک علی آبادی در مورد اینکه آیا پاسخ سوال هایتان را دریافت کردید گفت: یکی از بحث‌های من علت کنار گذاشتن وحید امیری بود که شناسنامه پرسپولیس است که گفتند یک مربی ایشان را می‌خواسته است و مربی بعدی ایشان را نمی‌خواسته است. در مورد دورسون هم این سوال را مطرح کردم که چرا ایشان را از دست دادید که بازهم پاسخ قانع کننده نبود.

وی تاکید کرد: قطعاً نهاد‌های نظارتی به این مسائل ورود خواهند کرد. سازمان بازرسی هم به قرارداد‌ها ورود خواهد کرد. پول‌هایی که هزینه می‌شود برای مردم است و ما باید بررسی کنیم. اگر هم تا حالا هم سکوت کرده‌ایم به خاطر حفظ آرامش تیم‌ها بوده است. متاسفانه نتایج اصلاً راضی کننده نیست و مردم هم راضی نیستند.

علی آبادی در مورد اینکه آیا در مورد کمک‌های هوادار متمول هم از درویش سوال کردید گفت: خیر در این مورد سوالی مطرح نشد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا خروجی این نشست می‌تواند اولتیماتوم به رضا درویش باشد گفت: اتفاقاتی که قرار است رقم بخورد براساس رفتار هیجانی نیست. اگر ساختار درست باشد و تیم درست بسته شود ما می‌توانیم به آینده امیدوار شویم، اما وقتی می‌بینیم قرارداد‌ها درست بسته نشده و تیم با بازیکنی قرارداد بسته که توپ به پایش نخورده است به نظر من باید یک تذکر جدی به مدیران داده شود که با هزینه‌های بالا نمی‌توانند هواداران را راضی کنند.