رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از اختصاص ۱۵۵ میلیارد تومان برای بهسازی و تکمیل ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فتح زاده از اختصاص ۱۵۵ میلیارد تومان برای بهسازی و تکمیل ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز خبر داد و گفت: جمعا برای تکمیل این ورزشگاه حدود۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است که ۱۵۵ میلیارد تومان اختصاص یافته و مابقی در ماه‌های آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تخصیص داده خواهد شد.