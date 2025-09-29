به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن، سیدمحمود چاوشی مدیرعامل این مؤسسه اعلام کرد:دفتر مرکزی موسسه مهد قرآن با توجه به اجرای برنامه‌های آموزشی با محوریت حفظ و مفاهیم برای همه رده‌های سنی و مقاطع تحصیلی در شعب و کانون‌های مهد قرآن سراسر کشور، تعداد ۱۰۰۴ فقره گواهینامه حفظ اجزای مختلف و مفاهیم قرآن کریم صادر شده است.

آقای چاووشی افزود: گواهینامه‌ها شامل حفظ یک جزء، ۳ جزء، ۷ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء و ۲۵ جزء و مفاهیم شامل ۲۴، ۴۸ و ۷۲ درس از کتب آموزش مفاهیم بوده است.

وی ادامه داد؛ این مدارک برای قرآن‌آموزان عضو مهد قرآن در شعب استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی و استان یزد صادر شده است.

چاوشی تصریح کرد: به حافظان قرآن ۱۵ جزء علاوه بر گواهینامه یک دوره برگزیده تفسیر نمونه پنج جلدی اثر آیت‌الله مکارم‌شیرازی اهدا شده و حافظان ۲۵ جزء هم می‌توانند در آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تفسیر و تدبر «ترنم وحی» شرکت کنند.

وی گفت: نخستین جلسه مشترک اعضای هیئات امناء، مدیره و علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن هفته گذشته به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی‌حائری؛ مؤسس و رئیس هیئت امنای مهد قرآن برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: در این جلسه در خصوص برگزاری هفدهمین دوره آزمون کشوری حفظ کل قرآن کریم و مراسم تجلیل از حافظان قرآن، همچنین تقویت امور رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و معرفی شایسته حافظان قرآن به جامعه و به‌روز کردن روش‌ها و ابزار آموزشی و امور مربوط به شعب مهد قرآن بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست مشترک حجج‌اسلام محمدرضا نوری‌ شاهرودی، محمدطاهر ربانی، منوچهر متکی، محمود معیرزاده، محمد خزاعی، علی بختیار، محمدحسین سعیدیان، علی‌اکبر حشمتی، سیدمهدی سیف و محمود کریمی حضور داشتند.