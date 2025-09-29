به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: با شهادت فرماندهان نظامی هیچ تغییری در فرماندهی جبهه به وجود نمی‌آید و فرماندهان ما با تمام قدرت ماموریت خود را انجام می‌دهند. دشمن فکر می‌کرد با شهادت این عزیزان، آنها به اهداف خود می‌رسند ولی معلوم شد محاسبات دشمن غلط از کار در آمد.

وی افزود: من می‌توانم خدمت ملت ایران اولین پیروزی را اعلام کنم. ما اولین ملت و دولتی هستیم که توانستیم محاسیات دشمن را باطل و خنثی کنیم.

رضایی ادامه داد: گنبد آهنین مثل سنگری چهار لایه بتنی است و وقتی موشک‌های ایران می‌خواهند به مقر‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی برخورد کنند، باید از چهار لایه عبور کنند. هیچ کسی فکر نمی‌کرد حتی یک موشک ایران از این لایه‌ها عبور کند. تا روز هفتم ما بیش از ۴۰۰ موشک زدیم و بیش از ۶۰۰ پهپاد به این سرزمین‌ها شلیک کرده‌ایم که بیش از ۵۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر مجروح شده‌اند. ده‌ها موشک ما از این لایه‌ها عبور کرده و به دشمن آسیب زده است. اسرائیل به آمریکا گفته یا به من کمک کنید یا آتش بس اعلام کنید. اسرائیل در یک بحران قرار گرفته است.

رضایی با بیان اینکه ما دشمن را به مجازات سختی رساندیم، ولی این کافی نیست، خاطرنشان کرد: مجازات ما باید پشیمان کننده و بیمه کننده آینده کشور باشد، نه اینکه آتش بس موقتی تحمیل کنند و بعد دو ماه دوباره حمله کنند. اسرائیل دو هدف از این تجاوز داشت؛ اول اینکه با زدن فرماندهان ارشد، سیستم کنترل و عملیات مارا از بین ببرد تا در کشور هرج و مرج ایجاد شده و نظام را ساقط کند که این هدف خنثی شد. هدف دوم آنها این بود که در صورت مقاومت ایران، کشورمان را تبدیل به سوریه کنند و ایران را وارد ناامنی ده ساله کنند که این دو هدف محقق نشد.

وی افزود: ما در ۴۸ ساعت گذشته حملات خود را ترکیبی از موشک‌های فتاح و سجیل انجام دادیم که اختلال جدی در سامانه‌های دشمن ایجاد کرد.

رضایی با بیان اینکه براساس حقوق بین المللی در حال دفاع از خود هستیم، افزود: دشمن به تاسیسات هسته‌ای در نطنز، خنداب و اصفهان حمله کرد.

وی با بیان اینکه در اسفند ماه بود که در تحلیل‌های خود به این رسیده بودیم که جنگ خواهد شد، گفت: پس از رسیدن به تحلیل جنگ طی همین چند ماه فناوری موشکی و سایبری خود را تا ۵ برابر افزایش دادیم. تا امروز کمتر از ۳۰ درصد از توانایی‌های نظامی خود را در این جنگ استفاده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه موشکی امکانات جدید‌ی داریم که در روز‌های آینده به کار گرفته خواهد شد، افزود: تا امروز از توانایی‌های زمینی، دریایی، نفت و تنگه هرمز استفاده نکرده‌ایم. دوستان ما در اطراف سرزمین‌های اشغالی تقاضای اقدام داشته‌اند ولی ما گفته‌ایم فعلا خودمان اقدام می‌کنیم.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس ادامه داد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم مردم عادی از نزدیکی مراکز دولتی، اطلاعاتی و نظامی در اراضی اشغالی فرار کنند، چون نمی‌خواهیم آنها کشته شوند. آنها باید فرار کنند. در کنار پادگان نظامی بیمارستان ساخته‌اند و از آنجا ایران را هدف قرار می‌دهند و ما باید آن مرکز نظامی را بزنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند به این جنگ ورود کند، افزود: مطرح شده است برای تخریب فردو به بمب‌های خاصی نیاز است و حداکثر کاری که آمریکا می‌تواند انجام دهد در این زمینه است ولی نمی‌توانند اسرائیل را از گوشه رینگ خارج کنند، چون تا به حال سیستم تاد، اف ۳۵ و هواپیما‌های جاسوسی به اسرائیل داده‌اند و دیگر بیشتر از این نمی‌توانند کمک کنند. فردو هم غیرقابل دستیابی است و استحکامات قوی دارد برای همین هم آمریکایی‌ها دچار تردید هستند، چون اسرائیل از آمریکا خواسته تا فردو را بزند، اما شورای امنیت آمریکا گفته وارد این درگیری نمی‌شویم.

رضایی در پایان گفت: هر آتش بس تحمیلی موجب می‌شود اسرائیل دو ماه دیگر به ایران حمله کند و تشخصی رهبر انقلاب عقلانی، کارشناسی و حکیمانه است و باید دشمن را مجازات سختی کنیم که دیگر به فکر حمله نباشد. ما از آتش بس تحمیلی ضرر می‌کنیم، چون موجب می‌شود دشمن که در ضعف قرار گرفته، فرصت پیدا می‌کند خود را بازسازی کند و حتی از اروپا برای کمک به اسرائیل بروند.