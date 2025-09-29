جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

عزت ایران مرهون خون شهداست

جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: عزت، قدرت و سربلندی ایران در دنیا از برکت خون شهدا و هشت سال دفاع مقدس است.