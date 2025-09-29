جانشین فرمانده سپاه عاشورا:
عزت ایران مرهون خون شهداست
جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: عزت، قدرت و سربلندی ایران در دنیا از برکت خون شهدا و هشت سال دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه ملت ایران دشمنان را شناختهاند و دیگر به آنها اعتماد نمیکند گفت: خنثیسازی فتنهها نیازمند وحدت و همدلی است.
سرهنگ گل محمدزاده گفت: برگزاری کنگره شهدای مراغه در سال گذشته تلاش رزمندگان و مردم شهرستان مراغه برای زنده نگهداشتن راه و هدف شهدا بود.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت: ادامه دادن راه و هدف شهدا عامل پیروزی و غلبه بر دشمنان این سرزمین است.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: مردم ایران همیشه قدردان شهدا و رزمندگان برای ایجاد آرامش و امنیت در کشور هستند.
گفتنی است همایش رزمندگان در گرامیداشت یاد و خاطره یک هزار و چهارصد شهید دفاع مقدس مراغه برگزار شد.