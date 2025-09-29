پخش زنده
«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه در پی اجرای مکانیسم پسگشت (اسنپبک) و بازگشت تحریمهای بینالمللی ظالمانه علیه ایران، ادعا کرد: ما خواهان ادامه گفتوگو با ایران هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، بارو یکشنبه در مصاحبهای با تلویزیون TF۱ گفت: درهای دیپلماسی همچنان باز است. ما خواهان ادامه گفتوگویی هستیم که به ما امکان بدهد به جلو حرکت کنیم. به نفع ایران است که گفتوگو را دنبال کند.
وزیر خارجه فرانسه افزود: تحریمها امروز دوباره اعمال شدند اما گفتوگو ادامه دارد تا همه ضمانتها از سوی ایران ارائه شده و منافع امنیتی واقعا تامین شود.
شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند، از بامداد امروز، ششم مهر ۱۴۰۴، بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف در توافق هستهای ایران و ۱+۵ صورت گرفت.
در هفتههای اخیر و بهویژه روزهای گذشته «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاشهای مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریمها پیش برد. این تلاشها شامل مذاکره مستقیم با تروئیکای اروپایی، حصول توافق برای ازسرگیری همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهادهای سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال، اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجهبخش بودن این ابتکارات شد.
وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام تروئیکای اروپایی در فعالسازی اسنپبک، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامههای خاتمهیافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود میداند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.