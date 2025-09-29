زمان ممنوعیت صادرات کیوی در سال جاری از پانزدهم مهر به هفتم مهر تغییر کرده و از امروز صادرات کیوی مجاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است صادرات کیوی در سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از هفتم مهرماه ۱۴۰۴ مجاز است.

سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است پیرو بخشنامه شماره ٦٠/١٧٨٠٤٤ در تاریخ ۷ مهر ۹۷ پیرامون ممنوعیت صادرات کیوی از ١٥ تیر تا ١٥ مهرماه هرسال، به پیوست تصویر نامه شماره ٤١٥٠١٧ مورخ ١٤٠٤/٠٦/٢٨ معاون محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ در سالجاری، صادرات کیوی (با کد تعرفه ٠٨١٠٥٠٠٠) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از هفتم مهرماه سال جاری، مجاز است.

وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از صادرات زودتر از موعد کیوی نرسیده و غیر قابل مصرف تا ۱۵ مهر اجازه صادرات این محصول را صادر نمی‌کرد و صادرات این محصول در فاصله زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر هرساله ممنوع بود. سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد از تولید کیوی ایران (حدود ۲۰۰ هزار تن) صادر شد.