مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: استان تهران با دارا بودن ۱۱ هزار واحد تولیدی دارای مجوز، ۲۰ هزار واحد صنفی مقیاس صنعتی و بیش از ۵۰۰ هزار شغل صنعتی، رتبه نخست صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود سیجانی در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران و تقدیر از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان تهران افزود: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت هفتگی در کارگروهها رصد و پیگیری میشود که تلاش میکنیم مصوبات آن به نتیجه برسد. با این حال در کارگروهها برخی مشکلات از جمله سیاستگذاریها وجود دارد که ساماندهی و بهره وری مهمترین اصول سیاست گذاری است، اما احیای واحدهای تولیدی غیر فعال نیز یکی دیگر از مسائلی است که حدود ۱۰ درصدهای واحدهای تولیدی استان تهران را شامل میشد که به تدریج شاهد کاهش تعداد این واحدهای غیر فعال هستیم.
وی ادامه داد: در این میان اولویت، احیای واحدهای غیر فعال است تا ایجاد واحدهای جدید؛ چراکه به افزایش ظرفیت بهره وری کمک بیشتری میکند. در این میان از آنجایی که بسیاری از صنایع قدیمی هستند، بازسازی و نوسازی واحدها نیز یکی دیگر از اولویتهای فعلی است که با محوریت استفاده از توان واحدهای دانش بنیان، هدفگذاری شده است.
سیجانی گفت: در موضوع واحدهای تولیدی موجود، بسیاری از واحدها در تامین کالاهای اساسی از آنجایی که پروانه کسب آنها صنفی است نمیتوانند فتز تسهیلات و تامین مالی مطلوبی برخوردار باشند که در تلاش هستیم بتوانند پروانه صنعتی بگیرد تا بتوانند از تسهیلات تامین مالی و دیگر تسهیلات جدید برخوردار شوند و بهره وری خود را افزایش دهند. همچنین در تلاش هستیم تا بتوانیم به اکتشافات جدید معدنی به ویژه در حوزه فلزی در استان تهران دست یابیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در این شرایط امیدوار هستیم تا بتوانیم با برنامهریزیها و سیاستگذاریهای جدید، شرایط و وضعیت بخش تولید در استان تهران تصحیح شود و تا حد ممکن در تلاش هستیم تا کمکهای لازم را به واحدها و بنگاههای تولیدی محقق کنیم.
تاب آوری بالای تولیدکنندگان؛ ضرورت اعتماد دولت به تولیدکنندگان در شرایط تحریم
رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران نیز در این مراسم گفت: دولت تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، تولیدکنندگان نیز ثابت کردند که در این محدودیتها توان تابآوری دارند، بنابراین در شرایط تحریمی دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بخشی خصوصی نیز جواب این اعتماد دولت را بدهد.
آقای حسین زاهدی افزود: در شرایطی زندگی میکنیم که تقریبا همه از مشکلاتی از جمله محدودیت منابع، چالش تولید و حتی مصرف کننده نهایی ناراضی هستند و سنگینی شرایط اقتصادی امروز در بخش تولید بیشتر است.
وی درباره موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و اثر آن بر تولید و اقتصاد کشور گفت: خواه و ناخواه، محدودیتهایی که در نهایت ممکن است تاثیر خود را بر تولید و خطوط تولید برجای بگذارد و موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابت پذیری شود، ایجاد شد، با این حال تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیتها توان تاب آوری دارند. دولت نهایت تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، اما ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید از دل بحرانها ظهور کنیم. در این شرایط باید بخش خصوصی در کنار دولت باشد و به بخش خصوصی اعتماد کند و بخش خصوصی نیز باید جواب این اعتماد را بدهد.
رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران تاکید کرد:، اما مجوزهای زمان بر و قوانین سختگیرانه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده که باید تسهیل شوند. در طرف دیگر باید با سازمانها و نهادهای بینالمللی تجاری همکاری و بر روی نوآوریهای دانش بنیان سرمایهگذاریهای ویژه صورت بگیرد تا تحریمها کم اثر شود و در کنار این مسائل بانکها و نهادهای تامین کننده مالی باید از بنگاهداری خارج شود تا بنگاههای تولیدی بتوانند به درستی کار خود را انجام دهند.