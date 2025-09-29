مردم چهل‌گذر شهرستان مانه، زن و مرد، این روزها با همت و تلاش جمعی، مدرسه‌ای دوکلاسه می سازند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی روزگاری که شاید بسیاری از ما چشم به یاری‌های بزرگ بدوزیم، مردم خونگرم و سخت‌کوش روستای چهل‌گذر، با دستان خالی اما دلی پر از امید، آستین بالا زدند. آن‌ها تصمیم گرفتند مدرسه‌ای بسازند؛ مدرسه‌ای که نه تنها سقفی برای دانش‌آموزانشان باشد، بلکه نمادی از عزم راسخ و باور به آینده‌ای روشن.

این طرح، تنها یک ساختمان آموزشی نیست، بلکه تجسمی از اراده جمعی و سرمایه انسانی است که در کمترین امکانات، بزرگترین دستاوردها را خلق می‌کند. در شرایطی که بسیاری از روستاها با چالش‌های زیرساختی روبرو هستند، اهالی چهل‌گذر با اتکا به توانمندی‌های خود، پاسخی قاطع به نیازهای آموزشی فرزندانشان داده‌اند.

این مدرسه دو کلاسه، حاصل ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و کمک‌های مردمی است. از هر خانه، سهمی، و از هر دست، آجر و سیمانی. حالا، پس از روزها و شب‌ها کار، این بنای مقدس به مراحل پایانی خود رسیده است. دیوارهای محکم آن، اکنون در انتظار پوششی زیبا هستند؛ نمای مدرسه در حال اتمام است و با هر سنگ و آجری که به دیوار می‌نشیند، گویی روحی تازه در کالبد این روستا دمیده می‌شود.

اینجاست که مفهوم “خیر ماندگار” معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. خیری که نه تنها امروز، بلکه سالیان سال، در چهره معصوم دانش‌آموزان این روستا، در خنده و شادی آن‌ها، و در رشد و بالندگی آینده‌سازان این مرز و بوم، جاری خواهد بود. این مدرسه، تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه سنگ بنایی است برای آینده، برای امید، و برای تداوم علم و آگاهی.

اینجا ۵۰ دانش‌آموز مشتاق علم، در مدرسه‌ای تازه تأسیس، روزهای روشن آینده‌شان را رقم می‌زنند.