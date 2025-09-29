در مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در شهر بصره عراق بر ادامه راه مقاومت تاکید شد. شرکت کنندگان در این مراسم گفتند با شهادت یک رهبر مقاومت، اندیشه‌های او از بین نخواهد رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، این روز‌ها بصره، در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، از فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردار است.

در ساحل رودخانه این شهر که کورنیش نامیده می شود، خیمه‌ای فرهنگی برپا شد که در آن یاد و خاطره شهید مقاومت زنده نگه داشته شد.

این برنامه با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، جوانان و خانواده‌ها همراه بود؛ همچنین سخنرانی‌ها، نشست‌های فرهنگی و برنامه‌های هنری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مروری بر زندگی و اندیشه شهید نصرالله، بر نقش ماندگار او در مسیر مقاومت تأکید کردند.

فضای خیمه آمیخته با تصاویر، پرچم‌ها و سرود‌های حماسی بود که روحیه‌ای از ایمان و ایستادگی را در دل‌ها زنده می‌کرد.

مشارکت گسترده مردم بصره در این مراسم نشان داد که یاد شهید نصرالله فراتر از مرزهاست و پیام او همچنان الهام‌بخش آزادگان باقی مانده است.