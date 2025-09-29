زلزله ۴.۲ ریشتری کنگاور خسارتی نداشت

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شامگاه یکشنبه ۶ مهر مرز شهرستان‌های کنگاور در کرمانشاه و فیروزان در همدان را لرزاند که بنا بر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در استان بر جای نگذاشت.