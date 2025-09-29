پخش زنده
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شامگاه یکشنبه ۶ مهر مرز شهرستانهای کنگاور در کرمانشاه و فیروزان در همدان را لرزاند که بنا بر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی و مالی در استان بر جای نگذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علیرضا حیدری اعلام کرد: ساعت ۱۹:۲۸ روز ۶ مهر ۱۴۰۴ زمینلرزهای با بزرگی ۴٫۲ ریشتر در مرز فیروزان همدان و کنگاور کرمانشاه رخ داد.
وی با استناد به اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران افزود: این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
حیدری خاطرنشان کرد: بررسیهای میدانی و گزارشهای دریافتی از محل وقوع زلزله نشان میدهد که خوشبختانه این زلزله هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشته است.