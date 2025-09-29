به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی هم‌زمان با هفته ملی کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری معاونت ابتدایی آموزش و پرورش، جشن ملی نوخوان‌ها را برگزار می‌کند.

این رویداد ویژه دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی است و با هدف تقویت مهارت خواندن، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و گسترش دایره مخاطبان کانون، طراحی شده.

این جشن ملی از ۱۹ تا ۲۱ مهر در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برپا خواهد شد.