سه تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه کاشان گفت: برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک در زمینه‌های مورد تأیید و مصوب طرفین از جمله در حوزه هوش مصنوعی در حوزه سلامت، توسعه محصولات نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و اجرای طرح‌های پژوهشی با سرمایه‌گذاری مشترک در قالب طرح‌های پژوهشی متناسب با نیاز‌های منطقه با استفاده از ظرفیت‌های طرفین در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

بهزاد سلطانی هدف از انعقاد این تفاهم را تنظیم و اجرای تفاهم‌نامه ایجاد همکاری مشترک دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه‌های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری، بهداشتی و رفاهی با در نظر گرفتن تمام امکانات و اختیارات طرفین عنوان کرد.