در ۶ ماهه نخست امسال ۷۱ مددجوی زیر پوشش کمیته امداد استان همدان با دریافت تسهیلات به مرحله خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان یکی از اهداف اصلی این نهاد را ایجاد اشتغال تولید محور برای خودکفا کردن خانواده‌های تحت حمایت برشمرد و گفت: کمیته امداد بر ایجاد مشاغل پایدار و ماندگار تاکید دارد تا افراد پس از دریافت وام‌ها در بلندمدت از آن بهره‌برداری کنند و به خودکفایی اقتصادی برسند.

سیدحسن نعمتی، تضمین اشتغال را یکی از نکات اساسی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دانست و افزود: یکی از شرایط معرفی افراد زیرپوشش برای دریافت تسهیلات طرح خودکفایی گذشتن ۱۸ ماه از اجرای طرح است که بیشتر این طرح‌ها شامل کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، صنایع دستی و مشاغل خانگی است.

او تأکید کرد: کمیته امداد بر ایجاد مشاغل پایدار و ماندگار تاکید دارد تا افراد پس از دریافت وام‌ها در بلندمدت از آن بهره‌برداری کنند و به خودکفایی اقتصادی برسند.

نعمتی گفت: در سال گذشته به‌منظور جلوگیری از انحراف طرح‌ها و راهنمایی به‌موقع مجریان طرح‌های اشتغال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مورد نظارت و بازرسی انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارد، تأکید کرد: این گروه در شرایط اقتصادی و اجتماعی نیازمند حمایت‌های ویژه هستند که در دریافت وام هیچ محدودیتی در زمینه ضمانت ندارند و در راستای حمایت از توانمندسازی این گروه کسب‌وکار‌های خود را راه‌اندازی و به استقلال مالی دست یابند.