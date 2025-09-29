ورزشکار یاسوجی، در مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی ساحلی کشور افتخارآفرینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین دوره مسابقات آمادگی جسمانی ساحلی قهرمانی کشور، با حضور ورزشکاران برتر از سراسر ایران به میزبانی بندرانزلی برگزار شد. رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان بویراحمد، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با اعزام ورزشکاران در سه رشته مختلف در این رقابتها شرکت کرد. عنایت وفابین افزود: هاشم نوذری کیا ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی، در رشته کراس ترینینگ، از شهرستان بویراحمد توانست مدال طلای این دوره از مسابقات را کسب کند.