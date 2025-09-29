به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین دوره مسابقات آمادگی جسمانی ساحلی قهرمانی کشور، با حضور ورزشکاران برتر از سراسر ایران به میزبانی بندرانزلی برگزار شد.

رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان بویراحمد، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با اعزام ورزشکاران در سه رشته مختلف در این رقابت‌ها شرکت کرد.

عنایت وفابین افزود: هاشم نوذری کیا ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی، در رشته کراس ترینینگ، از شهرستان بویراحمد توانست مدال طلای این دوره از مسابقات را کسب کند.