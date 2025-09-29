پخش زنده
۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،-مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به مناسبت روز جهانی هاری افزود: بر اساس مستندات علمی، در صورتی که ۷۵ درصد سگ ها علیه بیماری هاری ایمن شوند، احتمال بروز و انتقال بیماری در جمعیت سگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر خواهد رسید.
سعید صحبتی افزود: پارسال در کشور ۲۴ مورد مرگ و میر ناشی از هاری در کشور رخ داد از این تعداد چهار مورد مرگ مربوط به استان کرمان بود و امسال نیز تاکنون هفت مورد مرگ ناشی از هاری در استان رخ داده که یک مورد مربوط به جنوب استان است.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه کرد: بیشترین موارد حیوان گزیدگی را در کودکان بین پنج تا ١۴ سال، جنس مذکر و صاحبان سگهای نر عقیم نشده بیان کرد و افزود: با آموزش افراد، واکسیناسیون حیوانات و دسترسی سریع به خدمات پس از گازگرفتگی حیوان، میتوان از مرگ ناشی از این بیماری جلوگیری کرد.
وی گفت: روز جهانی هاری در ۲۸ سپتامبر مصادف با ۶ مهر ۱۴۰۴، فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص بیماری کشنده اما قابل پیشگیری هاری فراهم می آورد. این مناسبت جهانی با شعار "Act Now: You , Me, and community" به معنی "وقتشه: تو، من با هم با جامعه عمل کنیم" در سراسر جهان برگزار می شود..
صحبتی آموزش رویایی با حیواناتی مانند سگ، واکسیناسیون سگ و گربه های صاحب دار، مدیریت سگهای بدون صاحب، واکسیناسیون افرادی در معرض ابتلا به هاری و درمان پیشگیری گزیدهشدگان، رااز فعالیتهای تاثیرگذار در پیشگیری از هاری برشمرد.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اقدام سریع برای افرادی که دچار حیوان گزیدگی میشوند، توصیه کرد: پس از شستوشوی اولیه محل گزش با آب و صابون، در نخستین فرصت به مراکز درمان و پیشگیری هاری مراجعه کنید.
وی ادامه داد: در شهرستان کرمان، بیمارستان شهید باهنر به عنوان مرکز اصلی و تخصصی مراقبت و پیشگیری از هاری به صورت شبانهروزی خدمات ارائه می کند و شهروندان در هر گونه گازگرفتگی به این مرکز مراجعه کنند و در دیگر شهرستانهای استان نیز مراکز مشابهی وجود دارند که بیشتر در بیمارستانهای اصلی شهر مستقر هستند.