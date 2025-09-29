پخش زنده
۵ دانش آموز گیلانی در رویداد ملی «ایران دیجیتال» و مسابقه هوش مصنوعی حائز رتبههای برتر کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: کارن عیسیزاده پایه ششم ابتدایی از بندرانزلی حائز رتبه هفتم کشور، سارا نقیبی صیقلی پایه هفتم از رضوانشهر حائز رتبه برتر استان در مسابقه ملی هوش مصنوعی، سحر میرغفوری جوکندان پایه هشتم از تالش با طرح برگزیده در دستهبندی نوآورانهترین طرح، ثنا عزیزی دارسرا پایه هشتم از بندرانزلی با عنوان بتاتستر برتر و آیلین حاتمی مقدم پایه دهم از تالش با طرح برگزیده در دستهبندی خلاقانهترین طرح، از برندگان جوایز فصل تابستان ایران دیجیتال در استان گیلان هستند.
در آیین اختتامیه فصل تابستان رویداد ملی «ایران دیجیتال» و مسابقه ملی هوش مصنوعی که در سالن همایشهای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از این دانشآموزان گیلانی برگزیده در بخشهای مختلف تجلیل شد.